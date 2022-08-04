Токио, 4 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Японское правительство направило Китаю протест в связи с тем, что несколько китайских ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщает 4 августа агентство «Киодо».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В японской зоне упали пять ракет. Вице-министр иностранных дел Японии Такэо Мори в телефонном разговоре с китайским послом потребовал, чтобы Пекин немедленно прекратил военные учения.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай 4 августа начал масштабные армейские учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня, ответив таким образом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Так, в ходе манёвров были выпущены 11 баллистических ракет серии «Дунфэн».

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