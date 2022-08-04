Москва, 4 августа 2022, 15:46 — REGNUM России нужна девалютизация безналичных активов, но она должна быть постепенной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующие планы Центрального банка РФ.

Доллар
Доллар
Tax Credits

«Девалютизация безналичных активов в долларах и евро нужна, но постепенная — чтобы не допустить резкой ревальвации (повышения курса — прим. ИА REGNUM) рубля, — сказал Ковригин. — Основными механизмами этих процессов могут стать резкое повышение нормы обязательных резервов для привлеченных валютных активов, введение страховых и иных комиссий за хранение и управление деньгами и активами в долларах и евро. При этом какого-то взрывного спроса на наличность в долларах и евро у населения не возникнет — доверие к этим валютам упало. Немало граждан не могут до сих пор продать свои зарубежные активы или вывести деньги с ПИФов, которые инвестировали в акции США и Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, что риски, с которыми связано использование гражданами РФ доллара и евро, возросли многократно.

Читайте ранее в этом сюжете: Смогут ли евро и доллар остаться мировыми валютами? Прогноз экономиста