Москва, 4 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. России нужна девалютизация безналичных активов, но она должна быть постепенной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующие планы Центрального банка РФ.

Tax Credits Доллар

«Девалютизация безналичных активов в долларах и евро нужна, но постепенная — чтобы не допустить резкой ревальвации (повышения курса — прим. ИА REGNUM) рубля, — сказал Ковригин. — Основными механизмами этих процессов могут стать резкое повышение нормы обязательных резервов для привлеченных валютных активов, введение страховых и иных комиссий за хранение и управление деньгами и активами в долларах и евро. При этом какого-то взрывного спроса на наличность в долларах и евро у населения не возникнет — доверие к этим валютам упало. Немало граждан не могут до сих пор продать свои зарубежные активы или вывести деньги с ПИФов, которые инвестировали в акции США и Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, что риски, с которыми связано использование гражданами РФ доллара и евро, возросли многократно.