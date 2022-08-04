Баку, , 15:44 — REGNUM Военнослужащие военно-морских сил Азербайджана приняли участие в международных учениях в Румынии. Об том 4 августа сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

Азербайджанская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что учения проходят с участием представителей США. На занятиях отрабатывают противоминные меры и водолазную подготовку. Мероприятие проходит в рамках программы «Евразийское партнерство» и продлится до 5 августа.

«Основной целью этих ежегодных учений является обсуждение и обмен опытом с партнерами по вопросам методов борьбы с минами, операций по обеспечению безопасности на море и защиты инфраструктуры, а также налаживание профессиональных взаимоотношений», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что учения в рамках программы «Евразийское партнерство» проходят в Румынии ежегодно. В последние годы Бухарест старается привлечь на них республики, ранее входившие в СССР и имеющие выход к морю.