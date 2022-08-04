Уфа, , 15:43 — REGNUM «Умные» спортивные площадки намерены установить в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Спортплощадка MarSaf

Данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве республики.

Отмечается, что в текущем году в Стерлитамаке и Уфе намерены установить «умные» спортплощадки. На закупку оборудования для таких площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» из федерального бюджета намерены выделить 52 млн рублей.

«Умные» площадки — это специально оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый смог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений», ­ — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии наградили ответственных за пропаганду комплекса ГТО.