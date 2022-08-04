Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Против любых односторонних действий и в первую очередь силовых по изменению статус-кво Тайваня выступают власти Соединённых Штатов. Об этом 4 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит агентство Reuters.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Как указал американский госсекретарь, политика США в отношении Тайваня продолжает быть прежней и весь регион заинтересован в том, чтобы в Тайваньском проливе сохранялась стабильность.

Также Блинкен добавил, что американские власти готовы к рассмотрению предложений Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о сотрудничестве со странами — участницами Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad: Австралия, Индия, США и Япония).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая у берегов Тайваня является суверенным правом КНР.