Москва, 4 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Рекордная инфляция в Турции — следствие нескольких неблагоприятных процессов в экономике, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдых в Турции

«Это ослабление курса лиры к доллару (в прошлом году на 44%, в этом году еще на 27%), усиленный военным конфликтом на Украине рост мировых цен на энергоресурсы (Турция является их импортером) и продовольствие, ультрамягкая ДКП, по сути диктуемая политическим руководством страны (несмотря на галопирующую инфляцию, ЦБ Турции держит процентную ставку на уровне 14% после снижения в прошлом году на 5 п. п., т. к. одним из ключевых экономических требований Эрдогана является обеспечение низких процентных ставок и доступности кредита для экономики).

Надо сказать, что, по данным МВФ, экономика Турции выросла в 2021 году на 11%, а в 2022 году ожидается рост на 4%, однако такой рост никак нельзя считать устойчивым, к тому же инфляция в десятки процентов затрудняет и корректную оценку роста экономики в реальном выражении.

Инфляцию часто называют «налогом на бедных», т. к. от нее особенно страдают группы населения с низкими доходами. Стоимость транспортных услуг за год выросла в 2,2 раза, цены на энергоносители — в 2,3 раза, продукты питания и напитки выросли в цене почти вдвое (+94,65%).

Возможно, инфляция в Турции уже приблизилась к пику, однако, риски связаны с возможностью резкого ослабления курса лиры, перетока средств вкладчиков в валюту, дестабилизации финансовых рынков.

Ситуация усугубляется хрупкостью макроэкономических буферов Турции на фоне ужесточения ДКП мировых центробанков, которое часто приводит к оттоку капиталов с развивающихся рынков.

В июле рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B, т.е. до «мусорного», с негативным прогнозом.

Пока высокая инфляция является локальной проблемой Турции, но в случае серьезной дестабилизации в финансовом секторе страны, это может оказать дополнительное негативное влияние на общее отношение глобальных инвесторов к рискам развивающихся рынков», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , инфляция в Турции в июле достигла 79,6% (г/г), это максимум за последние 24 года и в целом рекорд для стран G20.

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