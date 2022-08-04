Москва, 4 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В сквере у представительства Евросоюза в Москве прошел концерт против проявлений «культуры отмены». Пианистка с мировым именем Валентина Лисица исполнила классические произведения русских композиторов, а молодые чтецы прочитали стихотворения русских классиков.

ИА REGNUM Музыка

«Что такое пресловутая «культура отмены», я прочувствовала на себе. Украина — моя родная страна, мне не все равно, что там происходит. С 2014 года я высказывала свою позицию, писала об этом в своих соцсетях и отказалась выступать на Майдане, после чего меня забанили, вычеркнули из программы Симфонического оркестра Торонто, стали отменять мои концерты в других странах, — рассказала музыкант. — Хорошо, меня вы «отменяете» за мою позицию по Украине, но что вам сделали Рахманинов и Чайковский?..».

Ситуация на Украине послужила поводом для неприкрытой дискриминации не только выступающих музыкантов. Европа и другие западные страны дошли до мер, бьющих по русской классической литературе, музыке, изобразительному искусству.

Акцию-концерт организовала международная общественная организация «Внуки». Под музыкальное сопровождение Валентины Лисицы активисты движения выставили у представительства ЕС бюсты культурных деятелей, запрещенных в странах Запада, а также отправили письмо в качестве общественной ноты протеста.