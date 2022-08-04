Пенза, 4 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил перспективность выращивания картофеля и других овощей в регионе. Об этом он заявил во время посещения одной из местных агрофирм, сообщает 4 августа пресс-служба правительства Пензенской области.

Симон Личин. Уборка картофеля. 1923

Агрофирмой задействована производственная линия мощностью 90 тонн в день, которая позволяет осуществлять мойку, сортировку и фасовку картофеля в индивидуальную упаковку.

«Это направление надо развивать. Выращивание картофеля и других овощей в Пензенской области является перспективным, продукция — востребованной. В современных условиях есть смысл наращивать объемы данного вида производства», — сказал Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году в Пензенской области на развитие растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, комплексное развитие сельских территорий направят более 1,9 млрд рублей.

Читайте также: Путин: Россия должна воспользоваться своим результатом в сельском хозяйстве