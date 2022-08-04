Норильск, Красноярский край, 4 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Эксперты Заполярного госуниверситета завершили экспедицию по изучению качества воды в Северном Ледовитом океане и на архипелаге Новая земля. Об этом сообщает НИА Заполярье.

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Михаил Сомов» на Северной Двине

Эколог Алексей Черемисин и эксперт по строительству в условиях вечной мерзлоты Михаил Елесин преодолели Белое, Баренцево и Карское моря, собирая по пути пробы воды и снега, чтобы определить их физико-химический состав. На острове Северный Новой Земли были взяты 16 проб пресной воды и талого снега. Экспресс-тесты проводились на борту судна.

«Определялись следующие характеристики: кислотность, солесодержание, а также органолептические показатели. Дополнительно были взяты пробы на содержание грубодисперсных частиц. В целом показатели в пределах норм, отображаемых в энциклопедических источниках, хотя и вызывает определенное опасение наличие нефтяной пленки вблизи береговой линии по ходу движения судна», —отметил Алексей Черемисин.

«Экспресс-тесты» показали, что чем меньше антропогенное воздействие, тем чище вода. Часть проб была законсервирована для дальнейших исследований.

Помимо этого участники экспедиции занимались определением возможности развития экологического туризма в российской Арктике.

«Ученые сделали вывод, что в целом регион перспективен для туристической отрасли. Основными направлениями в Арктике могут стать просветительский, познавательный, культурно-исторический и этнографический туризм. А развивать его лучше всего за счет создания экологических троп», — указано в сообщении.

«В заливе Мурманца мы нашли старые промысловые карбасы, подняли их на борт корабля для музея русской Арктики. Возможности создания экологических троп в бухте Ледяная гавань (Мыс Спорый Наволок) и в заливе Мурманца затруднены из-за отсутствия какой-либо инфраструктуры антропогенного происхождения. Это дает возможность воссоздать ее с «чистого» листа и определить туристскую специализацию после проведения соответствующих маркетинговых исследований», — рассказал Михаил Елесин, завкафедрой строительства и теплогазоводоснабжения Заполярного государственного университета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что XV экспедиция «Арктического плавучего университета» стартует 2 августа из Диксона. Экспедиция будет проходить две с половиной недели на борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». Участники проведут комплекс научно-исследовательских работ на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

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