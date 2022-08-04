Баку, , 19:36 — REGNUM 18 июля президент Азербайджана и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики, согласно которому Азербайджан удваивает поставки газа в ЕС. В Баку этому событию придали большую важность, Оно стало поводом для многочисленных комментариев и интерпретаций. По мнению большинства азербайджанских политологов и экспертов, цель подписанного документа — лишить Россию гегемонии на газовом рынке и помочь положить конец энергозависимости Европы от России. Они считают, что «проводимая Азербайджаном независимая политика не нравится России, который в ответ создает напряженность в Карабахе, желая спровоцировать Азербайджан к началу антитеррористической операции».

Политолог Мурад Саддадинов в интервью «Yeni Müsavat» сказал, что «Россия долгие годы использовала карабахский вопрос в качестве механизма давления на страны региона. Но после 44-дневной войны сложились другие реалии. Россия под предлогом миротворческой операции разместила на территории Азербайджана свои вооруженные силы, которые, к сожалению, не выполняют свои обязанности. Даже президент страны на недавнем совещании дал понять, что временно размещенные на территории Азербайджана российские миротворцы уклоняются от выполнения требований, вытекающих из пункта 4 трехстороннего Соглашения. По мнению политолога, миротворцы создали условия для совершения армянами различных преступлений, а отказ от вывода армянских вооруженных сил он расценил как механизм давления на Азербайджан.

Изменения в регионе оказывают негативное влияние на реализацию российских интересов. В России обеспокоены подписанием меморандума, предусматривающего удвоение поставок азербайджанского газа в Евросоюз. Поэтому как посредством миротворцев, так и армян Москва прямо и косвенно давит на Азербайджан, пытаясь спровоцировать его. В качестве примера можно назвать попытку нелегальной перевозки миротворцами оружия. Но ни Армения, ни Россия не должны забывать итоги 44-дневной войны и должны знать, что подобные игры не смогут отвлечь Азербайджан от проводимой им политики».

По мнению политолога, заместителя председателя партии «Национальный фронт» Мохаммада Асадуллазаде, «не стоит удивляться тому, что азербайджанские военные обнаружили контрабандное оружие в автоколонне российских миротворцев, что с их попустительства армяне проводят фортификационные работы в Ходжалы и устраивают против Азербайджана открытые провокации. Мы не раз говорили, что именно российские миротворческие силы обеспечивают оружием и боеприпасами армянские вооруженные формирования в Карабахе. Конечно, призыв президента Ильхама Алиева к миротворцам вывести вооруженные армянские подразделения должен быть реализован. Мы должны внимательно следить за деятельностью миротворцев. Всем прекрасно известно, каким образом российские военные обеспечивали «мир и безопасность» в Карабахе в 90-е годы. Она в своем амплуа и продолжает поддерживать вооруженный сепаратизм против Азербайджана. Но вряд ли ей это удастся. Критические заявления Алиева в адрес России показывают, что позиции Москвы достаточно ослабли. На фоне развития энергетического сотрудничество Баку с Евросоюзом и достаточно серьезной поддержки, оказываемой Западом, давление России на Азербайджан будет полностью нейтрализовано. Мы уверены, что сможем использовать все возможные средства, чтобы заставить Армению выполнить взятые на себя обязательства». (перевод)

Подписание меморандума по стратегическому партнерству в области энергетики прокомментировал депутат парламента, экономист Вахид Ахмедов. Ниже представлены ответы на некоторые вопросы агентства AzPolitika.info

«AzPolitika.info»: Может ли энергетическое сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом вызвать недовольство России и создать проблемы в отношениях с ней?

В. Ахмедов: Когда это в России к нам хорошо относились? В последнее время даже озвучивались какие-то угрозы, зачастили сюда из Москвы. Взять хотя бы карабахский вопрос. До сих пор не выполнен ни один пункт трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Не проведена ни делимитация, ни демаркация границ, ни выведены вооруженные силы Армении, не начато строительство Зангезурского коридора. Да, часто мы указываем в качестве виновника Армению, но за ней стоит Россия. Поэтому и отношение к нам понятно. Москва проводит колониальную политику. Она желает видеть Азербайджан в качестве своей колонии. Но это уже невозможно. Глава Азербайджанского государства проводит независимую, самостоятельную политику. В какой-то мере это ему удается. И русским не нравится это. Раздражение Москвы вызывают также наши теплые отношения с Турцией, подписанные с ней союзнические соглашения. России не нравится, что Турция стала авторитетным игроком в регионе. Они пытаются как-то повлиять, но это невозможно. Изменился не только мир, но и Азербайджан. У нас с Турцией серьезные политические, экономические, военные и гуманитарные связи. Турция — гарант безопасности Азербайджана, а последняя, в свою очередь — гарант безопасности Турции.

«AzPolitika.info»: Об отношениях России и Азербайджана в меняющем мире?

В. Ахмедов: С Россией, как соседним государством, у нас тесные политические, экономические, гуманитарные связи. У главы нашего государства всегда были хорошие отношения с Россией. Но Азербайджан, как суверенное государство, не приемлет оккупационную политику Москвы в отношении Молдовы, Грузии, Украины. Россия сама должна быть заинтересована в более тесных политических и экономических отношениях с Азербайджаном. Наше государство стало достаточно сильным. Это уже не прежний Азербайджан.

«AzPolitika.info»: Может ли внешняя политика Азербайджана заставить Россию занять справедливую позицию по карабахскому вопросу?

В. Ахмедов: Когда это Россия поступала справедливо? Разве на протяжении 70 лет «совместного проживания» в составе одного государства мы видели какие-то положительные шаги? Нет, конечно. Не думаю, что это изменится. Обратите внимание на процессы, происходящие в Карабахе. Господин президент открыто заявил, что Россия не выполняет пункты трехстороннего соглашения, поскольку у нее свои интересы. Не хотят отталкивать от себя Азербайджан, чтобы потом использовать его в своих целях.

Азербайджан фактически альтернативный экспортер нефти и газа. Наблюдается сближение Центральной Азии с Азербайджаном, уже подписан ряд документов. Возможно, Россия рассматривает во всем этом проблему для себя. Но, на самом деле, они сами создают себе проблемы. Баку не хочет ухудшения отношений с Москвой, но, к сожалению, она не отказывается от своей политики вмешательства в наши внутренние дела. Безусловно, в Азербайджане есть немало сил, которые им в этом помогают. Однако все должны понимать, что Азербайджан проводит открытую политику. С другом — друг, а с врагом — враг. Россия не чужая нам страна. Поэтому ей следует наладить с нами отношения так, поднять их на более высокий уровень (перевод).

Бывший депутат парламента, доктор политических наук, профессор Джумшуд Нуриев в интервью AzPolitika.info прокомментировал деятельность российских миротворческих сил, обвинив их в покровительстве армянам, в нежелании «разоружить сепаратистов». Коснулся он и региональной политики Ирана, который, по его мнению, «время от времени активизирует свою религиозную сеть в Азербайджане». Нуриев заметил, что в стране в последнее время наблюдается слабо выраженная антитурецкая пропаганда.

Об отношениях России и Азербайджана:

«Отношения между Баку и Москвой за последние 30 лет были всегда напряженными, а в отдельные периоды они еще больше обострялись. Думаю, что своего апогея она достигла 10 ноября 2020 года, но потом пошла на убыль. Отмечу, что улучшение турецко-российских отношений выгодно и Азербайджану. Благодаря проводимой президентом Азербайджана политике, в частности, подписанной 23 февраля декларации о союзническом взаимодействии, в настоящее время напряженность в отношениях с Россией находится на очень низком уровне, открыты новые перспективы в отношениях между странами и в экономическом, и политическом и военном направлениях. Но отношение к Азербайджану некоторых представителей российской военной элиты, имеющих тесные связи с армянами, можно назвать предательским. Они пытаются скрыть свои неудачи в Украине, переведя их в другую плоскость. Поэтому в российско-азербайджанских отношениях не открытое, а скрытое противостояние. Самая сильная «пятая колонна» в Азербайджане — российская и все их действия направлены на обострение противоречий».

Военный эксперт Адалят Вердев в интервью «Unikal» сказал, что Азербайджан делает все для предотвращения различных провокаций. «Железный кулак» уже собран. Строительство вооруженными силами России новых фортификационных сооружений для армянских боевиков, игнорирование случаев нарушения ими режима прекращения огня, контрабандная перевозка миротворцами оружия по дороге Агдам-Аскеран — показатель того, что ни миротворцы, ни армяне не образумятся, пока не будет пущен в ход «железный кулак».

В интервью Bizim. Media А. Вердиев сказал, что «невыполнение российскими миротворцами своих обязательств может привести к тому, что власти Азербайджана примут жесткое решение по их выводу с территории Азербайджана до установленного срока и началу операции по зачистке территории от армянских боевиков».

По мнению заместителя председателя Партии возрождения Азербайджана Гюльшан Гаджиевой, обессилевшая во всех сферах, утонувшая в украинском болоте Россия оказалась в безвыходном положении. «Россия, имеющая серьезные проблемы со многими западными странами, находящаяся с ними, мягко говоря, в состоянии холодной войны, начав эту несправедливую войну, потеряла многих союзников. Россия теряет свое влияние на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и Восточной Европе, она постепенно слабеет и изолируется. Шантаж Европы энергетическим кризисом не в интересах и западных стран, и нашего северного соседа. Какими бы природными ресурсами ни обладала Россия, если она не сможет их реализовать, то не сумеет интегрироваться в остальной мир, не сможет существовать как государство. Чтобы выйти из тупикового и безвыходного положения и суметь реализовать свою продукцию, Россия обязана поддерживать нормальные отношения с крупными государствами региона — Ираном и Турцией. Россия — страна-оккупант с империалистическими амбициями, обеспокоенная ростом авторитета Турции в мире, пытающаяся всевозможными способами этому помешать, обязана поддерживать нормальные отношения с Ираном и Турцией».

Политолог Азер Гасымов, сказал, что переговоры Украины и России потеряли свою легитимность с того самого момента, когда российская армия вошла на территорию Украины: «Пока мировое сообщество не нейтрализует этот режим, спокойной жизни ни у кого не будет. Каждая страна, хоть немного поддержавшая Россию в этой войне, получит свое наказание. Героический украинский народ имеет право жить свободно и благополучно. Украинцы оказывают достойное сопротивление российским оккупантам. Мы уверены, что они останутся в истории, как нация, изгнавшая захватчиков вплоть до его дома».

Мухаммед Асадуллазаде, зампредседателя Партии народного фронта, политолог сказал агентству Vision. TV: «Замечу, что у России нет ресурсов для восстановления СССР, а затянувшаяся война на Украине закончится политическим фиаско Путина. Из войны Россия выйдет ослабленной, с утраченным геополитическим статусом. Когда-то втянув СССР в афганское болото, Запад ослабил и разрушил страну, которая находилась на пике своего военно-политического развития. Добившись определенного политического и военного прогресса за годы правления Путина, Россия начала выдвигать новые претензии и требования. На этот раз Запад ослабит Россию, втянув ее в украинское болото. И «заслуга» в этом не только Запада, но и самой России, которая, напав на Украину, подготовила для этого почву. Показателем того, что позиции России на Южном Кавказе достаточно ослабли, является критика президента Алиева в адрес России, озвученная им на совещании, посвященном итогам 6 месяцев текущего года. На фоне развития энергетического сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом, а также серьезной поддержки Запада, давление России на Азербайджан будет полностью ослаблено».

Отрывки их интервью лидера Партии национальной независимости Азербайджана Этибара Мамедова агентству «AzPolitika.info».

Комментируя претензии президента Ильхама Алиева в адрес России, высказанные им на совещании по итогам 6 месяцев года, Этибар Мамедов сказал: «Хоть и не гласно, но азербайджанская сторона и ранее предъявляла претензии России. Но, кажется, они не сделала выводов, и Азербайджан решил вынести эти вопросы на обсуждение. Баку четко изложил свои обвинения и требования в адрес России. Это свидетельствует о том, что азербайджанская сторона решительна в отстаивании своей позиции и в ближайшее время можно будет добиться результатов».

Комментируя деятельность миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, Мамедов сказал: «Российские миротворцы коррумпированы также, как и вся российская армия, власти этой страны. Ради денег они готовы пойти на все, даже заниматься мародерством. Это привычное для них дело. Просто если раньше это держалось втайне, то сейчас наши решили предать это огласке и уже официально обратили внимание России на то, что она несет ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных соглашением». Мамедов считает, что напряженность с Россией Азербайджану не нужна, просто Россия должна выполнять свои обязательства, а по истечении пяти лет уйти из Азербайджана».

По мнению политика, будущее российско-азербайджанских отношений будет зависеть от исхода войны на Украине. «Если Россия победит в Украине, добьется ее раздела, потом она начнет предъявлять претензии странам бывшего СССР, включая Азербайджан. Считаю, что мы должны быть готовы к этому. Большинство в России: от рядового гражданина до руководителей страны обладают имперским мышлением, живут мечтой об империи».

Политический обозреватель Эрастун Оруджлу заявил агентству ASTNА, что в России готовят диверсионные группы против Азербайджана, после чего эти группы отправляют в Иран для спецподготовки. Цель этих групп — дестабилизация ситуации в Азербайджане.

ASTNА: Эрастун бей, в одном из своих интервью Вы заявили, что в соседних странах формируются диверсионные группы против Азербайджана. Конкретно Вы назвали Россию и отметили, что эти группы также проходят специальную подготовку в Иране. Насколько достоверна эта информация?

Эрастун Оруджлу: Да, я говорил, что в соседних странах формируются диверсионные группы против Азербайджана и не в одном, а в нескольких своих интервью. И это заявление не основано на каком-то фейке. Я располагаю на это счет достоверной информацией. У меня даже есть сведения — кто занимается этими делами, и кто из бывших азербайджанских высокопоставленных военных был завербован, под видом диаспорской деятельности российских азербайджанцев, прошел определенные тренинги. Есть вполне достоверная, подтвержденная множеством фактов информация о том, кто из проживающих в России азербайджанцев перебравшись в Иран, осев в Тегеране, Тебризе, Куме отправлял, проживающую в России азербайджанскую молодежь, якобы с целью образования в Иран и привлекал ее к специальным тренингам. Мне известны имена людей, которые занимаются этой деятельностью и привлекают к этой деятельности азербайджанцев. И здесь нет и не может быть и речи о благих намерениях и целях.

ASTNА: В последнее время в обществе царит военная эйфория. И до 44-дневной войны велись такие разговоры, но официально ничего не говорилось. Мы являемся свидетелями призыва многих резервистов под предлогом проведения учений. Такая информация распространяется и в социальных сетях. Возможно ли, что разговоры о войне и учениях ведутся с этой целью?

Эрастун Оруджлу: Угроза войны очевидна. В частности, после встречи в Тегеране стало ясно, что Иран и Россия, с одной стороны, и Турция, с другой стороны, не могут прийти ни к какому соглашению. Потому что цель Ирана и России — вытеснить Турцию как минимум из двух географических регионов. Одна из них Сирия, а другая Азербайджан. Это тоже не сработало. Фактически это означает исчерпание дипломатических усилий. Мы видели, что после встречи в Тегеране или накануне ее глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин посетил Армению и Азербайджан. Его визит в Азербайджан был, мягко говоря, очень странным. Несмотря на то, что он провел пресс-конференцию, близкие к правительству медиа практически не освещали этот визит. О нем были сообщения лишь на некоторых сайтах и ​​информационных ресурсах, связанных с Россией. В политике сначала работают дипломаты, потом политики, потом разведчики, а потом приходит армия и включается в процесс. На мой взгляд первые три ресурса уже исчерпаны. Произошедшее в нагорной части Карабаха, активизация армянских вооруженных сил в зоне контроля так называемых российских миротворцев, их попытки строить новые фортификационные сооружения, укреплять позиции (при этом Минобороны Армении открыто заявляет, что Вооруженные Силы Армении все еще там) и тот факт, что вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября Россия не обеспечила их вывод с этих территорий и не отреагировала на это, показывает, что тот же фактор может быть использован против Азербайджана. Словом, ситуация движется в направлении военного противостояния. Такая угроза имеется, но это вовсе не означает, что обязательно будет война. Азербайджан не одинок. Турция и Азербайджан заключили соглашение о сотрудничестве в военной области и сфере безопасности. Шушинская декларация является очень всеобъемлющим документом. Он ратифицирован и имеет юридическую силу. В любом случае важно не терять бдительности. Нужно быть готовым к любой ситуации. Россия строит военные базы в Армении неподалеку от границ Азербайджана. В частности, активизация видна в Кельбаджаре, таком чувствительном пункте, как Товуз, который является кратчайшим расстоянием до коммуникаций, проходящих через территорию Азербайджана. Кельбаджарское, Тертерское направление снова стало мишенью. В этих условиях, конечно, надо быть готовым к войне. Эта подготовка должна осуществляться не только на уровне армии, но и на уровне экономики, общественной и политической жизни страны.