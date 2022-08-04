Майкоп, , 15:33 — REGNUM Адыгея примет на отдых около 500 детей из Генического района Херсонской области. Организация летнего отдыха школьников из этого района проводится в рамках соглашения о сотрудничестве и оказанию шефской помощи, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ближайшее время в оздоровительных лагерях Адыгеи отдохнут 500 школьников Генического района. Для ребят будет организована и познавательная программа. Создадим все условия, чтобы они чувствовали себя как дома!» — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

На днях Кумпилов побывал в Геническом районе. Познакомившись на месте с ситуацией в регионе, он вместе с членами делегации определил первоочередные задачи по восстановлению мирной жизни. В преддверии нового учебного года требуется привести в порядок школы и детские сады, в рамках уборочной страды оказать помощь аграриям, наладить работу больниц.

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