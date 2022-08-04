Москва, , 15:32 — REGNUM Прямая норма закона устранит отказы Пенсионного фонда семьям в распоряжении ими материнским капиталом при оплате образования детей, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ», управляющий партнер, адвокат Андрей Мисаров.

Детский сад Марина Каширская © ИА REGNUM

«Необходимость принятия законопроекта состояла скорее не в том, что закон прямо запрещал расходовать материнский капитал на получение ребенком образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, а в том, чтобы убрать бюрократические препятствия для этого.

Несмотря на то, что решение о распоряжении средствами материнского капитала принимает само лицо, получившее сертификат на материнский капитал, непосредственным направлением средств в организации, реализующие образовательные программы, занимается соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ, с действиями которого и были связаны многочисленные отказы в перечислении денег.

Позиция Пенсионного фонда РФ состоит в том, что именно ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ввел в РФ такую меру государственной поддержки семей, как материнский (семейный) и его нормы указывают на то, что средства материнского капитала могут направляться на получение образования ребенком лишь в образовательных организациях.

Вместе с тем, образовательной деятельностью в РФ в соответствии с законом занимаются не только организации, но и индивидуальные предприниматели.

Принимать во внимание то обстоятельство, что в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» (п.20 ст.2) к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, территориальные органы Пенсионного фонда РФ отказываются.

Такие отказы повлекли значительное количество судебных споров и обращений в правоохранительные органы, предметом которых в большей степени является лишь вопрос трактовки норм законодательства.

Вносимыми изменениями законодатель решил придать однозначное толкование спорным нормам закона и устранить существующие препятствия в реализации мер государственной поддержки семей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП).

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