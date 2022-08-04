Москва, 4 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Прямая норма закона устранит отказы Пенсионного фонда семьям в распоряжении ими материнским капиталом при оплате образования детей, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ», управляющий партнер, адвокат Андрей Мисаров.

Марина Каширская ИА REGNUM Детский сад

«Необходимость принятия законопроекта состояла скорее не в том, что закон прямо запрещал расходовать материнский капитал на получение ребенком образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, а в том, чтобы убрать бюрократические препятствия для этого.

Несмотря на то, что решение о распоряжении средствами материнского капитала принимает само лицо, получившее сертификат на материнский капитал, непосредственным направлением средств в организации, реализующие образовательные программы, занимается соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ, с действиями которого и были связаны многочисленные отказы в перечислении денег.

Позиция Пенсионного фонда РФ состоит в том, что именно ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ввел в РФ такую меру государственной поддержки семей, как материнский (семейный) и его нормы указывают на то, что средства материнского капитала могут направляться на получение образования ребенком лишь в образовательных организациях.

Вместе с тем, образовательной деятельностью в РФ в соответствии с законом занимаются не только организации, но и индивидуальные предприниматели.

Принимать во внимание то обстоятельство, что в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» (п.20 ст.2) к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, территориальные органы Пенсионного фонда РФ отказываются.

Такие отказы повлекли значительное количество судебных споров и обращений в правоохранительные органы, предметом которых в большей степени является лишь вопрос трактовки норм законодательства.

Вносимыми изменениями законодатель решил придать однозначное толкование спорным нормам закона и устранить существующие препятствия в реализации мер государственной поддержки семей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП).

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