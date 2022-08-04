Минск, 4 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Пять российских легкоатлетов, в том числе бронзовый призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк, планируют выступить на открытом чемпионате Белоруссии. Об этом 4 августа сообщила спортивный директор Белорусской федерации лёгкой атлетики Надежда Бут-Гусаим.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Она рассказала, что в Минск приедут прыгун в высоту Илья Иванюк, бегуньи Светлана Аплачкина и Дарья Осипова, метательница молота Алёна Лысенко и выступающий в тройном прыжке Алексей Фёдоров.

Открытый чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике состоится 17–18 августа на минском стадионе «Динамо».