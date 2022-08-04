Донецк, , 15:29 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка был произведён со стороны ВСУ в 15:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования снова подвергли обстрелу Куйбышевский и Кировский районы Донецка.