Берлин, 4 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В течение последних нескольких месяцев руководители компаний по всей Германии обдумывали варианты действий на тот случай, если Россия прекратит поставки газа. И многие из них, от крошечных фирм до глобальных гигантов, пришли к одному и тому же решению: перейти на дизель, пишет 4 августа Bloomberg.

Дизельное топливо

В Мюнхене муниципальное коммунальное предприятие переоборудовало два газовых котла для работы на дизельном топливе. На юге, в немецких Альпах, фермерский кооператив Berchtesgadener Land отправил двух водителей молоковозов учиться работать с дизельной установкой на случай, если им понадобится ее купить. На севере, на пивоваренном заводе Veltins под Дюссельдорфом, запаслись дизельным топливом на пять недель вперед.

Берлин без громких заявлений поощряет этот переход. «Я обещала свести бюрократию при переводе систем к абсолютному минимуму», — сказала региональный министр экологии Аня Зигезмунд.

В частном порядке нефтетрейдеры говорят, что получают запросы от немецких компаний, которые либо раньше не покупали мазут или дизельное топливо, либо отказались от этой практики много лет и даже десятилетий назад.

Последствия этого двояки. Немецкая промышленность, давно привыкшая работать на дешевых российских энергоносителях, сможет сильнее снизить зависимость от газа, чем предполагалось раньше. Спрос на газ в Германии уже сейчас значительно ниже среднего пятилетнего уровня для этого времени года. По оценкам Morgan Stanley, потребление газа в промышленности Германии в июле упало на 24% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Однако другим следствием может стать резкий рост спроса на нефть в Германии будущей зимой, значительно превышающий все прогнозируемые в настоящее время показатели, что может привести к очередному повышению мировых цен на нефть.