Кишинёв, , 15:28 — REGNUM КНР поддерживает «территориальную целостность» Молдавии, а Кишинёв поддерживает принцип «единого Китая». Об этом говорится в заявлении исполнительного секретаря Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча, обнародованном 4 августа пресс-службой партии.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опасные игры вокруг Тайваня представляются очередным витком эскалации и провокацией в адрес мировой безопасности», — говорится в заявлении.

Батрынча отметил, что Пекин придерживается политики невмешательства во внутренние дела других стран. Лидер «социалистов» также отметил, что в ООН Тайвань официально считают территорией Китая.

Стоит отметить, что МИД Молдавии не отреагировал на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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