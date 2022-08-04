Симферополь, 4 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Межведомственная рабочая группа по обеспечению безопасности курортного сезона в 2022 году в Республике Крым создана распоряжение главы Крыма Сергея Аксёнова. Документ опубликован 3 августа на сайте правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ласточкино гнездо

«Рабочая группа создается для проработки вопросов проведения в Республике Крым курортного сезона 2022 года, в том числе вопросов патрулирования акватории Черного моря, контроля осуществления экскурсионной деятельности, иных вопросов, связанных с безопасным проведением курортного сезона», — говорится в документе.

Группу возглавил вице-премьер Игорь Михайличенко, его заместителем стал министр туризма Крыма Вадим Волченко. В состав рабочей группы также вошли представители администраций курортных муниципалитетов, представители силовых и оперативных ведомств, министры экологии и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма с 24 февраля действует ограничение авиасообщения. Попасть на полуостров туристы могут по Крымскому мосту — поездами или автотранспортом.