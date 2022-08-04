4 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, Игорь Свирин, , 17:56 — REGNUM В 2022 году Московский урбанистический форум (МУФ) запустил новый выставочный формат. По мнению организаторов, смена ин-фолио позволит проиллюстрировать историю развития столичной гигантомании, а главное, дать москвичам и гостям города возможность увидеть цельную картину трансформации городской жизни за последние годы и узнать о дальнейшем развитии мегаполиса. Выставка называется «Город для каждого» и впервые будет проходить столь продолжительно — 21 день.

Moscow Urban Forum Василий Иванов © ИА REGNUM

В рамках форума также представлены интегрированные в городскую среду арт-объекты Василий Иванов © ИА REGNUM

Общий вид на пространство Moscow Urban Forum Василий Иванов © ИА REGNUM

Если вы хотите узнать о том, как изменилась за последние 10 лет Новая Москва, как благоустраиваются парки и набережные Москвы-реки, какие необычные и современные возводятся очаги культуры и спортивные объекты, то вам сюда.

Форум Василий Иванов © ИА REGNUM

Квартал российских дизайнеров — группа Родина Василий Иванов © ИА REGNUM Проект МФК Варшавские ворота Василий Иванов © ИА REGNUM

Проект Московского международного медицинского кластера Василий Иванов © ИА REGNUM

Проект Московского международного медицинского кластера Василий Иванов © ИА REGNUM

Развитие района Павелецкая — проект группы компаний «Пионер» Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде «Комфортный город» Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде «Комфортный город» Василий Иванов © ИА REGNUM Union Park от концерна КРОСТ Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде установлены массивные вкладыши с описанием этапов развития города Василий Иванов © ИА REGNUM

Дорожное строительство на примере винчестерного тоннеля Северо-Западной хорды Василий Иванов © ИА REGNUM

О дорожном строительстве на Moscow Urban Forum — 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM Дорожное строительство на примере винчестерного тоннеля Северо-Западной хорды Василий Иванов © ИА REGNUM

А ведь есть еще затрагивающая жизнь буквально каждого москвича программа реновации, и, если вы пока собственнолично не ощутили весь размах программы, сравнимой, пожалуй, со стройками первой трети и середины XX века, это значит лишь, что ответственные за нее товарищи не дорабатывают.

Вид из дома старого образца Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид из окон новостройки Василий Иванов © ИА REGNUM

Сравнительная характеристика жилья эпохи Хрущева и жилья в современных новостройках Василий Иванов © ИА REGNUM

Впереди жаркие летние выходные, скоро начнется новый учебный год. Чтобы побыть с детьми и провести время с пользой, сходите на выставку «Город для каждого». Мы можем соглашаться с политикой городских властей в целом или отчасти, но право, там есть на что посмотреть и кого послушать. Займитесь йогой на стилизованной под набережную Москвы-реки центральной части экспозиции, примите участие в мастер-классах или просто отдохните у воды. Организаторы подготовили для горожан всех возрастов более 200 бесплатных мероприятий: 26 кинопоказов документальных картин и встречи с режиссерами и кинокритиками, стретчинг и фитнес-тренировки, лекции про городское здоровье, экологию и культуру и многое другое.

На стенде, посвященном московскому здравоохранению Василий Иванов © ИА REGNUM

На форуме много площадок, которые можно посетить всей семьей Василий Иванов © ИА REGNUM

Профессиональный тренажер для детей Василий Иванов © ИА REGNUM

Погружение в виртуальную реальность Василий Иванов © ИА REGNUM Передовые технологии на Moscow Urban Forum Василий Иванов © ИА REGNUM

Образец новой детской площадки Василий Иванов © ИА REGNUM

Йога на Moscow Urban Forum — 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Площадки для детей нового образца на Moscow Urban Forum — 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Книжный стенд на Moscow Urban Forum 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Зона комфортной аудиопрогулки по Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Лекторий Василий Иванов © ИА REGNUM

Moscow Urban Forum — 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Moscow Urban Forum — 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Moscow Urban Forum — 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Всего не перечислить, но уверены, что места и занятий по интересам хватит на всех. Двухуровневая экспозиция занимает 1,6 тысячи квадратных метров, разделена на 13 тематических зон: «Панорама города», «Город в движении», «Город развивается», «Цифровой город», «Перезагрузка города», «Центр притяжения», «Здоровый город», «Город знаний», «Город обновляется», «Комфортный город», «Молодая Москва», «Город и спорт» и «Город творчества».

Выбор за вами, москвичи и гости столицы!