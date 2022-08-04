Василий Иванов, Игорь Свирин,
4 августа 2022, 17:56 — REGNUM В 2022 году Московский урбанистический форум (МУФ) запустил новый выставочный формат. По мнению организаторов, смена ин-фолио позволит проиллюстрировать историю развития столичной гигантомании, а главное, дать москвичам и гостям города возможность увидеть цельную картину трансформации городской жизни за последние годы и узнать о дальнейшем развитии мегаполиса. Выставка называется «Город для каждого» и впервые будет проходить столь продолжительно — 21 день.
Moscow Urban Forum
Василий Иванов © ИА REGNUM
В рамках форума также представлены интегрированные в городскую среду арт-объекты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Общий вид на пространство Moscow Urban Forum
Василий Иванов © ИА REGNUM
Если вы хотите узнать о том, как изменилась за последние 10 лет Новая Москва, как благоустраиваются парки и набережные Москвы-реки, какие необычные и современные возводятся очаги культуры и спортивные объекты, то вам сюда.
Форум
Василий Иванов © ИА REGNUM
Квартал российских дизайнеров — группа Родина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проект МФК Варшавские ворота
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проект Московского международного медицинского кластера
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проект Московского международного медицинского кластера
Василий Иванов © ИА REGNUM
Развитие района Павелецкая — проект группы компаний «Пионер»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На стенде «Комфортный город»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На стенде «Комфортный город»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Union Park от концерна КРОСТ
Василий Иванов © ИА REGNUM
На стенде установлены массивные вкладыши с описанием этапов развития города
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дорожное строительство на примере винчестерного тоннеля Северо-Западной хорды
Василий Иванов © ИА REGNUM
О дорожном строительстве на Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дорожное строительство на примере винчестерного тоннеля Северо-Западной хорды
Василий Иванов © ИА REGNUM
А ведь есть еще затрагивающая жизнь буквально каждого москвича программа реновации, и, если вы пока собственнолично не ощутили весь размах программы, сравнимой, пожалуй, со стройками первой трети и середины XX века, это значит лишь, что ответственные за нее товарищи не дорабатывают.
Вид из дома старого образца
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид из окон новостройки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сравнительная характеристика жилья эпохи Хрущева и жилья в современных новостройках
Василий Иванов © ИА REGNUM
Впереди жаркие летние выходные, скоро начнется новый учебный год. Чтобы побыть с детьми и провести время с пользой, сходите на выставку «Город для каждого». Мы можем соглашаться с политикой городских властей в целом или отчасти, но право, там есть на что посмотреть и кого послушать. Займитесь йогой на стилизованной под набережную Москвы-реки центральной части экспозиции, примите участие в мастер-классах или просто отдохните у воды. Организаторы подготовили для горожан всех возрастов более 200 бесплатных мероприятий: 26 кинопоказов документальных картин и встречи с режиссерами и кинокритиками, стретчинг и фитнес-тренировки, лекции про городское здоровье, экологию и культуру и многое другое.
На стенде, посвященном московскому здравоохранению
Василий Иванов © ИА REGNUM
На форуме много площадок, которые можно посетить всей семьей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Профессиональный тренажер для детей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Погружение в виртуальную реальность
Василий Иванов © ИА REGNUM
Передовые технологии на Moscow Urban Forum
Василий Иванов © ИА REGNUM
Образец новой детской площадки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Йога на Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Площадки для детей нового образца на Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Книжный стенд на Moscow Urban Forum 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зона комфортной аудиопрогулки по Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лекторий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Всего не перечислить, но уверены, что места и занятий по интересам хватит на всех. Двухуровневая экспозиция занимает 1,6 тысячи квадратных метров, разделена на 13 тематических зон: «Панорама города», «Город в движении», «Город развивается», «Цифровой город», «Перезагрузка города», «Центр притяжения», «Здоровый город», «Город знаний», «Город обновляется», «Комфортный город», «Молодая Москва», «Город и спорт» и «Город творчества».
Выбор за вами, москвичи и гости столицы!
Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM