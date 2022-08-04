Москва, 4 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Закон об оплате частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП), будет способствовать развитию малого бизнеса в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

«Таким образом, государство решает сразу как бы две задачи. С одной стороны — проблему нехватки мест в детских садах, с другой — развитие сектора МСП.

Все прекрасно знают, что мест в муниципальных детских дошкольных учреждениях не хватает. Это проблема не какого-то одного региона, а всей страны в целом.

До этого момента средства материнского капитала разрешалось расходовать только на обучение у юридических лиц, поэтому количество ИП, предоставляющих подобные услуги было не столь велико.

Теперь, когда такого ограничения нет, я думаю, количество ИП будет увеличиваться хотя бы потому, что для небольших бизнесов, например, если речь идет о домашнем детском саде на 7-10 детей, ИП более простая форма.

Во-первых, ИП можно достаточно просто зарегистрировать самостоятельно. Для этого потребуется только заявление, копия паспорта и квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.

Регистрация займет около 5 дней, после чего предприниматель самостоятельно становится на учет в налоговой. Чтобы открыть юрлицо, как минимум, понадобится устав, договор об учреждении юридического лица, протокол общего собрания учредителей и т.д.

Самостоятельно эти документы достаточно сложно подготовить, скорее всего, для этого придется обращаться к юристу.

Во-вторых, ИП может работать без печати и на территории всей страны независимо от того, в каком регионе он зарегистрирован.

В-третьих, ИП может тратить поступающие на счет деньги так, как хочет – переводить на личную карту и расходовать на свои и личные цели. Юридическое лицо такого позволить себе не может.

В-четвертых, ИП не обязан вести бухгалтерию. Он может это делать, если захочет, но закон его не обязывает, в отличие от юридического лица, которое не сможет вести работу без бухгалтерского учета.

В-пятых, законодатели предъявляют к ИП менее жесткие требования, например, для них, зачастую, меньше суммы штрафов и больше налоговых преференций.

Правда есть один существенный недостаток – за свою предпринимательскую деятельность ИП отвечает личным имуществом, юридическое лицо – только в рамках уставного капитала, минимальный размер которого установлен в размере 10 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП).

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