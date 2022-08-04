Донецк, 4 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования снова подвергли обстрелу Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Куйбышевского и Кировского районов Донецка был произведён киевскими боевиками в 15:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики произвели обстрел Ленинского и Кировского районов Донецка.