Ярославль, , 15:21 — REGNUM В Ярославле к 1 сентября собираются открыть для движения все четыре полосы. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Октябрьский мост в Ярославле мэрия Ярославля

«Сейчас ведется подготовка основания под установку деформационных швов. На первую половину моста мы ожидаем поставку деформационных швов 13 августа. Мы в близком контакте с производителем деформационных швов, в какой-то степени мы зависим от поставки этих материалов. Нас уже ничто не сдерживает. Мы понимаем, что практически вы работы мы провели. У нас осталась, грубо говоря, только установка этих деформационных швов. График поставки — на первую половину 13 августа. Нам необходимо 2-4 дня на установку, чтобы материал набрал свою прочность. Мы открываем движение на отремонтированной половине, переходим на другую. Там производится такой же вид работ: подготовка основания, установка швов. На вторую половину моста мы ожидаем поставку деформационных швов 25 августа. Если поставщики не подведут, нам ничего не помешает открыть движение именно 1 сентября», — заявил Душко на прямой трансляции Центра управления регионом.

При этом чиновник заверил, что даже если поставка задержится — полосы всё равно откроют.

«Уверяю вас, если даже нас поставщик подведет, мы все равно откроем 1 сентября, а те виды работ, которые мы не успеем произвести из-за того, что материал вовремя не поступил, мы будем производить в выходные дни или в ночное время суток», — подытожил Роман Душко.

Также чиновник подчеркнул, что самое главное для заказчика — это качество выполненных работ.

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