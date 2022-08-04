Ижевск, 4 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении студента одного из ижевских колледжей, который обвиняется в совершении серии мошенничества и покушений на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Установлено, что молодой человек, которому на момент совершения преступлений было 17 лет, вступил в преступную группу, которая похищала деньги у лиц пожилого возраста. Организаторы звонили пенсионерам и сообщали о том, что их родственники попали в ДТП, затем договаривались о передаче выкупа.

Студент выполнял роль курьера. Он получал у пенсионеров денежные средства и переводил на указанные организаторами счета. Его заработок составлял 10% от суммы. Также молодой человек похищал средства с банковских карт, данные которых приобретал в мессенджере. В течение месяца от противоправных действий обвиняемого пострадали восемь жителей Ижевска в возрасте от 59 до 90 лет, общая сумма ущерба составила 1,1 млн рублей.

Одна из потерпевших, подозревая мошенничество, сообщила в полицию, и студента задержали в подъезде при попытке получить очередную сумму денежных средств. В ходе следствия обвиняемый раскаялся и признал вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Москвы. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

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