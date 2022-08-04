Москва, , 15:18 — REGNUM Риски, с которыми связано использование гражданами РФ доллара и евро, возросли многократно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал заявление ЦБ РФ о том, что блокировка российских активов недружественными странами, а также операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах создают риски для граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро.

Доллар geralt

«Действительно, риски использования евро и доллара для российских граждан и бизнеса возросли многократно, — согласился Ковригин. — Часть активов остаются заблокированными. Однако надо уточнить, что эти риски в основном касаются безналичных активов и ценных бумаг, эмитированных в США и еврозоне, а также номинированных в долларах и евро. Для наличности угроз таких масштабов нет. Евро и доллар все равно остаются и ещё долго будут мировыми валютами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ заявил о том, что намерен содействовать ускорению девалютизации в России.

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