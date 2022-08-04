Москва, , 15:16 — REGNUM Если сравнивать с другими европейскими экономиками, то британская оказалась в наихудшем положении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Флаг Великобритании Abnews.ru

«Инфляция в Британии уже 12%. Такого не было со времён Второй мировой войны. Причины понятны — рост стоимости энергоресурсов и, как следствие, рост издержек производства. Рост себестоимости у производителей в Англии — почти 40% с начала 2022 года (индекс PMI). Эти затраты перекладываются на потребителя, — сказал эксперт. — Как итог, растёт инфляция. Логично, что при росте на 40% себестоимости у производителей эти издержки лягут на плечи потребителей. А значит, инфляция будет ещё выше, чем сейчас. В Европе экономика Британии находится в наихудшем положении. Сколько рецессия продлится, неизвестно никому».

При этом, как пояснил Головченко, экономика уже начала давить на политиков.

«Мы видели, как ушедший в отставку Джонсон пытался отвлечь внимание британских граждан внешними шоками. Но ему это не помогло. Думаю, что эти приемы будут использовать и новые политики Британии. Так что ждём продолжения политических «концертов», — предположил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк Англии готовится произвести крупнейшее с 1995 года повышение процентной ставки.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия надеется побороть инфляцию крупнейшим за 27 лет повышением ставки