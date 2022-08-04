Джакарта, , 15:15 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6527 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 4 августа в Индонезии выявили 6 229 315 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 6664 человека. Всего эпидемия унесла жизни 6 021 549 человек.

В период с 3 по 4 августа от COVID-19 умерли 14 человек. Всего эпидемия унесла жизни 157 060 человек.

Напомним, правительство решило продолжать расширять действие ограничений по коронавирусу для борьбы с пандемией как на островах Ява и Бали, так и за их пределами.