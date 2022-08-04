Иркутск, 4 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Катангском районе Иркутской области локализовали лесной пожар, действующий в зоне космомониторинга, сообщает 4 августа телеграм-канал правительства Приангарья. отмечается также, что на сегодняшнее утро в государственном лесном фонде вновь зарегистрированных возгораний нет.

Лесной пожар

За минувшие сутки в Катангском районе ликвидировано два пожара на общей площади 208,3 га. Оба перешли с прошлых суток.

Всего в тушении лесных пожаров 4 августа было задействовано 285 человек и 6 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг осуществляли два вертолета Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 августа в лесном фонде Иркутской области новых пожаров зарегистрировано не было.

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