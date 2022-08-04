Москва, 4 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии потребовал представитель гособвинения. Об этом 4 августа сообщает ТАСС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер

Отмечается, что прокурор попросил суд признать Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков, назначить ей наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и оштрафовать на 1 млн рублей.

По его словам, в ходе следствия и суда не было установлено обстоятельств, отягчающих или смягчающих вину Грайнер. Также он просит зачесть в срок наказания время, проведенное спортсменкой в СИЗО.

Напомним, в феврале 2022 года Грайнер, прибывшая рейсом из Нью-Йорка, была задержана в аэропорту «Шереметьево». У неё нашли «вейпы» с жидкостью, которая представляла собой наркосодержащее масло.