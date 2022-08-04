Москва, 4 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Контроль над Тайванем позволит Китаю стабилизировать и сделать более прогнозируемым свой производственный процесс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«США рассматривают Тайвань как сферу своего влияния. А Китай, вероятно, воспользуется мировой неопределенностью, чтобы изъять Тайвань из-под влияния США и установить над ним собственный контроль. Потому что Тайвань — это очень значительный придаток к мировым цепочкам добавленной стоимости, поскольку у него налажено производство микрочипов и прочей электроники. Поэтому контроль над Тайванем позволит Китаю стабилизировать и сделать более прогнозируемым свой производственный процесс. А Китаю в условиях экономической нестабильности это необходимо, — сказал Комолов. — Получить контроль над Тайванем — значит гарантировать решение многих экономических вопросов в свою пользу. Понятное дело, что США это невыгодно, и задача Америки состоит в том, чтобы ослабить Китай. Ослабить его внешнюю экспансию, которая идет посредством многих геополитических проектов, таких как «Один пояс — один путь». И мы видим, что в условиях обостряющейся экономической вражды США удается ограничить экспансию Китая, подорвать ее и нарушить планы КНР по расширению своего влияния в мире».

Как полагает Комолов, все эти политические разногласия выльются в очередной виток экономических санкций.

«Очередной пакет санкций, которые США могут ввести против Китая в том случае, если он проявит какую-то агрессию против Тайваня, будет означать еще большее ограничение внешних рынков для Китая. В частности европейского рынка. Я думаю, что США продавят соответствующее решение Евросоюза и Китай потеряет европейский рынок, — сказал экономист. — Маховик политико-экономического противостояния усиливается, и мы все ближе к тому состоянию, когда новые политические и военные конфликты будут вспыхивать один за другим в разных частях света».

Кроме того, Комолов предположил, что если США усилят давление на Китай, то Пекин запретит отток капитала, изымет активы из американских банков.

«Китай уже сейчас бросает вызов гегемонии США на финансовом рынке — выступая кредитором для многих стран Африки и Азии, замещая тем самым роль МВФ. Китай все более явно подчеркивает свою самостоятельность и независимость и желание претендовать на место мирового финансового и экономического гегемона. Очевидно, что эскалация будет нарастать — простого выхода из этой ситуации нет», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) рассказал, велики ли риски того, что власти Китая решатся на экономическую блокаду Тайваня.