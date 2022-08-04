* запрещённая в России организация

Ставрополь, 4 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае состоялся суд над местным жителем Олегом С., вступившим в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью последующего совершения преступлений от имени этой организации. Его признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации, а также вербовке в неё новых членов. По решению суда, осужденный проведет в колонии общего режима шесть лет, сообщили в краевом управлении ФСБ.

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Из подробностей уголовного дела известно, что в октябре 2020 года подсудимый присягнул на верность праворадикальной группировке «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого он стал привлекать к экстремистской деятельности своих знакомых, в частности удалось склонить к вступлению в организацию двух человек.

Преступная деятельность злоумышленника была пресечена в апреле 2021 года. В отношении него были возбуждены уголовные дела.