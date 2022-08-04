Москва, , 15:13 — REGNUM До внесения изменений в правила использования материнского капитала родители были ограничены в выборе лучшего образования для своих детей, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Материнский капитал © ИА REGNUM

«Получение и использование материнского капитала регулирует Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Так вот, до внесения изменений закон предполагал, что средства материнского капитала можно направить, в том числе, на дошкольное образование детей, но осуществляемое исключительно лицензированными организациями.

В то же время Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» позволяет оказывать образовательные услуги не только организациям, но и индивидуальным предпринимателям самостоятельно или с привлечением педагогических работников. В последнем случае индивидуальный предприниматель обязан получить лицензию, так же, как и организация.

Но родители, обращаясь к индивидуальным предпринимателям, узнавали: внести оплату за счет материнского капитала нельзя. Ведь из буквального толкования закона следует, что индивидуальный предприниматель не является организацией, а значит правило на него не распространяется.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, оказывающие образовательные услуги, были обязаны исполнять те же требования, что и организации, но при этом лишались клиентов, которые желали расплатиться именно материнским капиталом.

С принятием нового закона проблема разрешилась: родители могут выбирать любой частный детский сад, не задумываясь об организационно-правовой форме (индивидуальный предприниматель перед ними или организация). Ведь, по большому счету, это последнее, что должно волновать родителей в образовании их детей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП).

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