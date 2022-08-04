Таллин, , 15:11 — REGNUM Нынешнее эстонское государство, как и режимы, засевшие в Риге и Вильнюсе, — это враги и СССР, и России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 августа, комментируя решение эстонских министров.

Эстония Цитата из фильма «World War Three: Inside the War Room»

Как сообщалось ранее, правительство Эстонии приняло решение об устранении всех советских памятников из публичного пространства.

«В связи с этим решением правительства Эстонии могу только повторить то, что сказал недавно по Латвии. Политика Москвы в отношении Таллина, как и соседних Риги и Вильнюса, все последние десятилетия за исключением пяти — семи лет на рубеже тысячелетий была слабой. В итоге в них нет ни крепких русских общин, ни пророссийской части элит, ни бизнеса, который хотел бы и мог давить на политиков с целью сохранения возможностей зарабатывать на торговле и экономических связях с нашей страной. Рычагов влияния на Эстонию у нас сегодня мало, но они, уверен, есть, и их следует включить по максимуму.

Существует возможность демонстрации нашего отношения к столь очевидно реваншистскому шагу Таллина и в политико-пропагандистском плане. Учитывая историческую политику эстонцев — здесь и тезис о правопреемстве к довоенному эстонскому государству, и оправдание союза с Гитлером для борьбы с СССР, и разрушение памятников воинам Красной Армии, сражавшимся с нацистами — Эстонию, как и Латвию с Литвой, следует объявить вражескими государствами в соответствии со статьями 53 и 107 Устава ООН. В них как раз и определено как само это понятие, «вражеское государство», так и то, как члены ООН могут действовать в их отношении.

Нынешнее эстонское государство, как и режимы, засевшие в Риге и Вильнюсе, — это враги и СССР, и России — это у меня сомнений не вызывает», — отметил Михаил Демурин.