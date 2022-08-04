Донецк, , 15:10 — REGNUM Украинские боевики произвели обстрел Ленинского и Кировского районов Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что вооружённые украинские формирования обстреляли Ленинский район Донецка в 14:45 (совпадает с мск), выпустив в ходе него по городу три снаряда калибра 152 мм.

Также в это же время ВСУ выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган», оснащённые запрещёнными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток», по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что механизм по вывозу с Украины зерна в условиях проведения российской спецоперации — не одноразовый. Россия надеется, что он будет работать.