4 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение издания «Страна.ua» о том, что украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину.

Мирослава Романенко, , 15:22 — REGNUM Украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину, сообщает 4 августа издание «Страна. ua».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что журналиста внесли в «красный список» и ему запретили въезд в страну на три года. Основанием для такого шага называют режим военного положения, который действует на Украине, а также наличие у журналиста гражданства второй страны.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что Шустер защищал действующую украинскую власть. Иные считают, что киевский режим «бьет своих, чтоб чужие боялись».

«А он так рьяно защищал эту власть, майдан, а они вот так с ним поступили…» — с сарказмом написала Наташа.

«Надо же, берегут Савика. Не пускают в опасную Украину», — добавила Оксана К.

«Где будет эта Украина через три года? Уже сейчас страна 404», — отметила Елена О.

«А что опять? Он же вроде на украинском ТВ за Украину топил…» — пишет Дина Д.

«Зеленский уже боится даже Шустера! А Шустеру прилетел тот бумеранг, что он с Петей [Порошенко] запустил в 2014 году», — комментирует Angelika.

Савик Шустер Valeamicus

«Шустер внес свою лепту в то, что происходит», — добавил Masterboy.

«А где харчеваться?» — иронизирует Сергей Ч.

«Так ему и надо, революция пожирает своих детей», — написала Svetlana R.

«Украина полна оптимистов… Ещё три года собрались смердеть…» — не выдержала Alexandra B.

«Во как! Неожиданно! Так там все патриоты с двойным гражданством! Скоро на Украине никого не останется», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Это хорошо: свои своих убирают», — отреагировала Ольга.

«СДД — сожрут друг друга. Если покопаться в двойном гражданстве, то Зеленский и себя так вышлет и жену с отпрысками, и родителей не впустит в нэньку (на Украину. — М. Р.). Или это другое?» — спросила Марина Л.

«Этого каждый последующий [президент] вышвыривает на три года», — написала Talina.

«Бей своих, чтоб чужие боялись. Вот же ж… Впрочем, менталитет не пропьешь», — пишет Аллек.

«За что?! Он так исправно отрабатывал гонорары, и тут на тебе!» — смеется bronko.

«Редкий случай, когда крысы не сами спасаются, а капитан корабля сам их спасает», — отметил Artem.

«И куда теперь болезному продаться?» — шутит Олечка Т.

«Гавканье на Россию до добра не доводит», — отреагировал Антон К.

«Он свое дело сделал…» — подытожил Дмитрий М.