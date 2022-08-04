Ульяновск, 4 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области два жилищных долгостроя планируют сдать в третьем квартале 2023 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

В 2022 году в Димитровграде возобновили строительство двух проблемных домов по улице Строителей. По информации регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, готовность дома № 42-Б составляет 70%, дом № 42-В достроен на 30%.

По словам руководителя областного фонда Дмитрия Плохих, в доме № 42-Б «проблем нет», на график «выходим нормально». Что касается другой многоэтажки, то разрабатывается проект усиления колонн пятого этажа, поскольку при обследовании выявили.

Ожидается, что проектную документацию представят в ближайшее время, также до конца следующей недели будут доработаны документы по инженерным коммуникациям.

По данным властей, сдать объекты планируется в третьем квартале 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области передано в суд уголовное дело о хищении более 984 млн рублей у участников долевого строительства. Речь идёт о многоэтажном доме по улице Буинской в Ульяновске.

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