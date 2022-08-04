Москва, , 15:02 — REGNUM «Норильский никель» — не первая российская корпорация, которая осваивает технологию блокчейна. Ещё пять лет назад один из крупнейших операторов связи в РФ «МегаФон» выпустил номинированные в рублях облигации, но учёт прав по ним осуществлялся с помощью технологии блокчейна, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Это позволило в разы ускорить процесс обращения этих облигаций на вторичном рынке: процедура перевода бумаг на брокерский счёт покупателя и перевода денег продавцу занимала считанные секунды.

Этот, по тем временам, экспериментальный выпуск облигаций впоследствии был успешно погашен, все обязательства по нему были исполнены эмитентом в полном объёме, и, что особо важно, с применением новых цифровых технологий.

Однако гигант российской цветной металлургии «Норильский никель» совершает новый прорыв в применении блокчейна к выпускам корпоративных ценных бумаг. Компания выпустила токен (цифровой финансовый актив) на свои обязательства перед поставщиком оборудования, то есть на часть кредиторской задолженности.

Номинальная стоимость выпущенного актива составляет 9,2 млн руб., срок погашения задолженности равен 45 дням.

Целью выпуска токена является ускорение процедуры расчёта с поставщиком: то есть поставщик, получив у покупателя оборудования подобный актив, сразу же может продать его банку или иному инвестору на специальной платформе для обращения цифровых финансовых активов «Атомайз» и получить деньги, необходимые для исполнения заказа в обозначенный в договоре срок.

Раньше, если у поставщика было недостаточно средств для выполнения заказа покупателя в короткие сроки, он был вынужден обращаться в банк за кредитом, а теперь он имеет возможность получить деньги сразу же, как только получил от покупателя цифровой токен в обеспечение задолженности.

В какой-то степени данная процедура расчётов напоминает старое доброе вексельное обращение, только уже в новых цифровых условиях. Наверняка, другие крупные компании заинтересуются таким опытом и начнут его применять», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, горно-металлургическая компания «Норникель» с 3 августа начала выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на свой долг.

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