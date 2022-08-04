Махачкала, , 15:02 — REGNUM В Дагестане вынесен приговор бывшему сотруднику махачкалинского СИЗО-1 Магомеду С. Его признали виновным в получении взяток и избиении осужденного. Кировский районный суд Махачкалы вынес подсудимому наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, пишут «Махачкалинские известия».

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Из подробностей уголовного дела известно, что в марте 2016 года к теперь уже бывшему инспектору дежурной службы СИЗО-1 обратилась жена одного из арестованных, попросившая помочь в организации свидания с мужем. Договорившись с замначальника СИЗО, подсудимый разрешил свидания, за каждое из них получая взятку в размере 5 тыс. рублей.

Еще один эпизод уголовного дела касается избиения подследственного в 2017 году. Тогда вместе с рядом коллег экс-сотрудник СИЗО вынудил свою жертву переписать на них свою недвижимость на сумму свыше 6,5 млн рублей — земельный участок, здание и квартиру, находящиеся в Московской области.

Дело сотрудника СИЗО рассматривалось в особом порядке. В рамках следствия он дал признательные показания.