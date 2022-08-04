Рязань, 4 августа 2022, 15:05 — REGNUM Предложение об освобождении ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога поддержал врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Об этом он сообщил после встречи 3 августа с руководителями общественных ветеранских организаций.
Инициативу внесут на рассмотрение в Рязанскую областную думу.
Кроме того, будет проработан законопроект об установлении 1 июля официальной праздничной даты — Дня ветерана боевых действий. Причём врио губернатора поручил подготовит документы и для обращения на федеральный уровень.