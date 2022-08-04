Рязань, , 15:05 — REGNUM Предложение об освобождении ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога поддержал врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Об этом он сообщил после встречи 3 августа с руководителями общественных ветеранских организаций.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Инициативу внесут на рассмотрение в Рязанскую областную думу.

«За плечами большинства участников встречи — «горячие точки» и миротворческие миссии, важнейшие события в истории страны. Сегодня, во время проведения СВО, их опыт особенно важен и нужен. Благодарен каждому за активную жизненную позицию, участие в общественной работе и патриотическом воспитании молодёжи», — написал Павел Малков в социальных сетях.

Кроме того, будет проработан законопроект об установлении 1 июля официальной праздничной даты — Дня ветерана боевых действий. Причём врио губернатора поручил подготовит документы и для обращения на федеральный уровень.