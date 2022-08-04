Москва, , 14:59 — REGNUM В Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских боевиков, это очевидно и доказано, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке, люди, а именно это пленные, которые там содержались, украинцы, они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых», — заявил Песков.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне считают, что Россия якобы готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить ВСУ в ударе по колонии в Еленовке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, СИЗО было атаковано украинскими боевиками, чтобы находящиеся там бывшие члены украинского нацистского подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены и не смогли дать показания.

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