Владивосток, 4 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Приморье в Дальнегорске в водохранилище утонули два подростка. Прокуратурой города проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом ведомстве.

пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии Водоем

Читайте также: На Ямале утонули две девочки

В полицию вечером 3 августа обратились местные жители, которые сообщили, что их несовершеннолетние дети не вернулись с прогулки.

В ходе поисков на берегу Горбушинского водохранилища были обнаружены их аккуратно сложенные вещи, а в воде обувь. На дне водоема обнаружили тела двух детей 2007 года рождения.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, В Тазовском районе Ямала в водоёме утонули девочки 14 и 15 лет.