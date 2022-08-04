Пермь, , 14:59 — REGNUM В Пермском крае по факту возгорания электровоза 4 августа проводится проверка, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Электровоз Уральская транспортная прокуратура

Сегодня днём на железнодорожной станции Кухтым загорелась последняя секция электровоза. Он следовал в составе грузового поезда. В 66 вагонах находился хлорид калия.

Напомним, ЧП было ликвидировано силами работников железнодорожной станции до приезда пожарных.

Причины возгорания устанавливаются. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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