Пермь, 4 августа 2022, 14:59 — REGNUM В Пермском крае по факту возгорания электровоза 4 августа проводится проверка, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Сегодня днём на железнодорожной станции Кухтым загорелась последняя секция электровоза. Он следовал в составе грузового поезда. В 66 вагонах находился хлорид калия.
Напомним, ЧП было ликвидировано силами работников железнодорожной станции до приезда пожарных.
Причины возгорания устанавливаются. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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