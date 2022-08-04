Гардез, Афганистан, 4 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Пактика сообщают, что беспилотный летательный аппарат патрулирует небо провинции с прошлой ночи. Об этом 4 августа пишет газета «8 Собх».

pixel2013 Дрон

По данным источников, зона облёта дрона — это воздушное пространство над городом Шаран, административным центром Пактики, и уездами Матахан, Юсуфхейль и Яхьяхейль.

Пока неясно, чей это дрон и какова цель его патрулирования в небе Пактики.

Ранее бывший глава службы национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль заявил, что после гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани отправился в провинцию Логар в сопровождении многочисленного конвоя, и далее — в провинции Пактия и Пактика.