Саранск, , 14:55 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 40 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 798 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Больничные койки в медицинском учреждении President.az

Всего в регионе подтвердили 69 288 случаев заражения коронавирусом, из них 36 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали 13 пациентов, накануне были госпитализированы три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 30 жителей республики.