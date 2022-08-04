Москва, 4 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Запрет на въезд на Украину журналисту Савику Шустеру — это либеральная диктатура Запада с киевским оскалом. Об этом сегодня, 4 августа, в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sosracism Савик Шустер

«Установка «маячков» для непопулярных журналистов, сайт «Миротворец» с профилями общественных деятелей, отклоняющихся от «линии майданной власти», ликвидация всех телеканалов в пользу единого вещания — либеральная диктатура Запада с киевским оскалом», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, украинскому телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года.

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