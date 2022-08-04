Джакарта, , 14:53 — REGNUM Как страна, обладающая возможностями в области «зеленых» технологий, Великобритания, как ожидается, увеличит инвестиции в низкоуглеродные технологии в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом, как сообщает Antara, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«АСЕАН твердо привержена достижению нулевых выбросов и развитию инфраструктуры устойчивости к изменению климата. Для достижения этой цели до 2030 года необходимы «зеленые» инвестиции в размере трех трлн долларов США», — заявила Ретно Марсуди, подчеркнув важность вклада АСЕАН и Великобритании в мир и стабильность.

Напомним, первая министерская встреча АСЕАН-Великобритания состоялась после того, как Великобритания была принята в качестве партнера по диалогу АСЕАН в 2021 году. На первой встрече был принят план последующих действий партнерства АСЕАН-Великобритания на период 2022–2026 годов, который, среди прочего, содержит соглашение об активизации сотрудничества в сфере креативной экономики, в том числе путем укрепления предпринимательства и развития рынка.