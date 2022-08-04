Ижевск, , 14:52 — REGNUM Центризбирком Удмуртии зарегистрировал республиканские списки кандидатов в депутаты Госсовета республики от партий «Справедливая Россия — За правду», «Зеленая альтернатива» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Об этом сообщает пресс-служба избиркома на своей странице в социальной сети.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Список СРЗП возглавили депутаты Госсовета шестого созыва Андрей Смирнов и Игорь Стрелков. Вверху списка партии «Зеленая альтернатива» находятся глава регионального отделения Георгий Лещев, предприниматель Дмитрий Захаров и юрист Артур Селимханов. Список «Партии пенсионеров» возглавляют директор по общим вопросам АО «Ижавиа» Павел Кульнев, безработная Вероника Лекомцева и глава регионального отделения партии Людмила Корепанова, пенсионер.

Напомним, решение ЦИК Удмуртии о регистрации списка кандидатов ожидают партии КПРФ, «Коммунисты России» и «Единая Россия». Зарегистрированы списки партий «Новые люди», «Родина» и ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного совета будут проходить 9, 10 и 11 сентября. Такое решение принял Центризбирком республики.