Москва, 4 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Механизм по вывозу с Украины зерна в условиях проведения российской спецоперации — не одноразовый. Россия надеется, что он будет работать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 августа журналистам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Представителя Кремля спросили, гарантирован ли беспроблемный проход из украинских портов остальных судов. По словам Пескова, механизм призван обеспечить вывоз зерна, накопившегося в украинских портах.

«Поэтому мы надеемся на то, что также эффективно этот механизм будет продолжать работать», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков назвал договорённости по вывозу зерна с Украины примером эффективных переговоров.

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