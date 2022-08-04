Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Требование ряда оппозиционных партий Грузии ввести визовый режим для граждан России направлены на дестабилизацию ситуацию в республике. Об этом заявил 4 августа журналистам депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Анри Оханашвили.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопросы, связанные с визовым режимом, понятно, что это за линия и какому интересу служит. Требование об установлении визового режима связано с вовлечением в войну с Россией», — сказал депутат.

Он также напомнил, что визы для граждан РФ отменил ещё Михаил Саакашвили, когда был президентом, но в оппозиции стали выступать против этого решения только сейчас. Оханашвили добавил, что «мечта» действует в интересах грузинского народа.

Стоит отметить, что поток желающих приехать в Грузию из России вырос после начала спецоперации по денацификации Украины. В апреле их было 48 797, в мае — 69 772, в июне — 135 457. Оппозиционеры в Грузии с марта заявляют, что это якобы является угрозой нацбезопасности.

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