София, , 14:51 — REGNUM Новое временное правительство Болгарии во главе с Гылыбом Доневым собралось на свое первое заседание. Об этом 4 августа сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, на повестке дня — рассмотрение вопроса об энергетической безопасности страны, а также выделение дополнительных средств на реализацию проектов в социальной сфере.

«Мы намерены немедленно приступить к проведению соответствующих реформ», — заявил руководитель технического Совета министров Г. Донев.

Напомним, действующий кабмин Болгарии был окончательно сформирован 2 августа текущего года. Предыдущее правительство Кирила Петкова было отправлено в отставку из-за усугубившегося в стране политического и экономического кризиса.